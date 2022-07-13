Северная Корея признала независимость ДНР и ЛНР

Информацию подтвердили в посольство Донецкой народной республики

Корейская народно-демократическая республика признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Информацию подтвердили в посольстве КНДР, сообщает пресс-служба посольства ДНР в РФ. Информацию также подтвердили источники «РИА Новости» и «Интерфакса» в посольстве Северной Кореи.

«Посол КНДР Син Хон Чхоль вручил послу ДНР Ольге Макеевой документ о решении правительства Корейской народно-демократической республики признать независимость Донецкой народной республики. Ольга Макеева выразила уверенность, что сотрудничество между государствами, ставшее с этого дня официальным, будет продуктивным и взаимовыгодным», — сообщили в посольстве ДНР.

Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля по просьбе главы ДНР Дениса Пушилина и главы ЛНР Леонида Пасечника. Кроме признания они попросили заключить с республиками договор о дружбе и сотрудничестве. Президент России Владимир Путин поддержал это решение.

КНДР стала третьей страной-членом ООН, помимо Сирии и России, которая признала ДНР в качестве независимого и суверенного государства. Среди частично признанных государственных образований ДНР также признают ЛНР, Южная Осетия и Абхазия.