Сержанты полиции получат премии от Челябинской области

Сейчас разрабатывается нормативно-правовая база для стимулирования полицейских, сообщил на коллеги ГУ МВД губернатор Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании коллегии регионального ГУ МВД, сообщает пресс-служба главы региона. Текслер и начальник главка Михаил Скоков подвели итоги 2021 года и рассказали сотрудникам полиции о планах на текущий 2022-й.



По мнению губернатора, по итогам года оперативная обстановка в Челябинской области остается под контролем: сократилось число тяжких преступлений, краж, угонов автотранспорта, меньше стало нарушений общественного порядка. Одно из главных запланированных нововведений — выделение дополнительных ежеквартальных выплат младшему начальствующему составу патрульно-постовой службы. Алексей Текслер поддержал эту инициативу генерала Скокова и сообщил, что сейчас под новшество прорабатывается нормативно-правовая база.

Область, как заявил губернатор, вообще активно сотрудничает с органами правопорядка. За 2021 год муниципалитеты выделили 12 помещений под участковые пункты полиции, отремонтировали 45 помещений. Глава региона рассчитывает в будущем запустить специальную программу по ремонту пунктов полиции в Челябинской области.

«Когда наши граждане приходят в полицию, они не должны видеть разваливающийся объект. Это влияет не только на настроение сотрудников, которые там работают, но и на настрой жителей», — заметил Алексей Текслер.

Кроме того, область вкладывает деньги в техническую сторону обеспечения правопорядка. Так, в общественных местах Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Озерска, Миасса размещено 80 комплексов на 429 видеокамер, муниципальные сегменты видеонаблюдения есть в 31 муниципалитете.

Отдельная тема — борьба с интернет-мошенниками.

«Я полностью согласен с тем, что нам необходима комплексная программа совместных действий, нужно информировать граждан об интернет-мошенничестве, разъяснять, как не попасть в ловушку злоумышленников. Мы готовы задействовать свои ресурсы, необходимо составить программу в максимально сжатые сроки», — заявил губернатор.

Наконец, на общественный порядок в регионе влияют и другие направления работы областных властей. Так, снижение числа ДТП и смертности на дорогах всецело зависит от состояния автотрасс. в 2021 году число аварий на областных магистралях снизилось на 10 процентов — в том числе благодаря программе дорожного ремонта. В то же время выросло число ДТП, погибших и раненых на участках федеральных трасс. Губернатор заявил, что эту проблему необходимо решить, а также усилить профилактическую работу с населением.