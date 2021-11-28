Сергей Зырянов: «Судебных перспектив у КПРФ нет»

Челябинский политолог — о высказываниях Жириновского в адрес КПРФ и письмо последней в СК с просьбой о возбуждении уголовного дела

В конце октября депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина задержали по факту незаконной охоты на лося в лесу под Саратовом. 16 ноября на пленарном заседании Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский эмоционально выступил по делу Рашкина, призвал отменить полученные партией КПРФ результаты на выборах и вовсе запретить левые партии. КПРФ правила письмо в Следственный комитет с просьбой возбудить против него уголовное дело. Ситуацию прокомментировал челябинский политолог, главный редактор научного журнала «Социум и власть» Сергей Зырянов.

В письме Следственному комитету члены партии КПРФ заявили, что за резкие высказывания Владимира Жириновского следует привлечь к уголовной ответственности за возбуждение ненависти либо вражды по отношению к КПРФ по части 2 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Однако политолог Сергей Зырянов считает, что Владимир Жириновский высказался в традиционной манере и это всего лишь заявления, и судебных перспектив у КПРФ нет.

«Сейчас КПРФ из-за лишения депутатской неприкосновенности Валерия Рашкина попала в сложную ситуацию. И явно намечается тенденция на ее ослабление. Жириновский пытается сыграть на этом и усилить эффект этого тренда, делая такие заявления, которые не имеют никаких юридических решений. Это просто заявления, никто не будет коммунистов судить. Со стороны — ожидаемая реакция и попытка защитить свою честь и достоинство, потому что у них нет таких темпераментных ораторов, как Жириновский. Даже если суд примет претензию о нанесении урона чести и достоинства КПРФ, полагаю, что судебных перспектив положительных для коммунистов нет и не будет. Также считаю, что официально зарегистрированная партия КПРФ не может быть закрыта по заявлению ее постоянного оппонента лидера ЛДПР Жириновского. Современная политическая мировая практика просто не имеет таких прецедентов. Это внутривидовые споры между представителями системной оппозиции»,— считает Сергей Зырянов.

Напомним, после инцидента с незаконной охотой 25 ноября депутаты Госдумы проголосовали за лишение Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности.