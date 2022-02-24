В Министерстве обороны РФ состоялся второй брифинг по ситуации в Донбассе. Официальный представитель ведомства Игорь Коношенков рассказал о последних событиях в зоне военных действий.«В настоящее время в районе боевых действий сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов. Вооруженные украинских Вооруженных Сил от боевых столкновений стараются уклоняться и договариваются о выходах из коридора для выхода без вооружений из зоны операций», — рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он уточнил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений с уважением относиться к украинским военным.
«С учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением. Проработать создание безопасных коридоров для безопасного выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям», — процитировал Конашенков Сергея Шойгу.Он пояснил, что военные ДНР, наступая по направлению к Волновахе продвинулось на глубину 7 км, по ходу продвижения войскам сдались 14 украинских военных. После подписки о прекращении боевых действий все они будут отпущены домой. Официальный представитель рассказал об обстановке в районе военных действий.
ТАСС передает, что в результате российских ударов выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Игорь Конашенков пояснил, что среди 74 объектов — 11 аэродромов военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования военно-морских сил, 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и «Бук-М1».
Напомним, ранее Минобороны рассказало о возможных информационных вбросах с украинской стороны.