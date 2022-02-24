Сергей Шойгу приказал с уважением относиться к украинским военным

Пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о ходе боевых действий в Донбассе

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В Министерстве обороны РФ состоялся второй брифинг по ситуации в Донбассе. Официальный представитель ведомства Игорь Коношенков рассказал о последних событиях в зоне военных действий.

«В настоящее время в районе боевых действий сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов. Вооруженные украинских Вооруженных Сил от боевых столкновений стараются уклоняться и договариваются о выходах из коридора для выхода без вооружений из зоны операций»,

— рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений с уважением относиться к украинским военным.

«С учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением. Проработать создание безопасных коридоров для безопасного выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям», — процитировал Конашенков Сергея Шойгу.