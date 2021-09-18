Сергей Обертас обязал глав местных избиркомов лично вмешиваться во все спорные ситуации

Причиной внеочередного совещания председателей ТИКов Челябинской области стал сбой на выездном голосовании в Металлургическом районе

18 сентября председателей территориальных избирательных комиссий Южного Урала собрал на внечеоредное совещание по ВКС руководитель облизбиркома Сергей Обертас. Как передает корреспондент Первого областного информагентства, речь шла о грубой ошибке, допущенной вечером первого дня голосования за кандидатов в Госдуму в Металлургическом районе Челябинска.

Чтобы не допустить нарушения закона, оперативная группа Металлургического окружного избиркома была вынуждена аннулировать заполненные бюллетени 570 горожан, собранные во время выездного голосования сотрудниками избирательного участка № 686. И все — из-за процедурной ошибки и пресловутого человеческого фактора. На нарушение нажаловались представители одной из партий-участников выборов в Госдуму.

«В паблике появилась информация об отсутствии ведения реестра для голосования вне помещения. Оперативная группа окружной избирательной комиссии Металлургического района незамедлительно провела проверку. Действительно, выявили допущение процедурной ошибки. На основании этой проверки ОИК приняла решение о признании недействительными бюллетеней в переносных ящиках для голосования из-за отсутствия ведения реестра для голосования вне помещения. Досадная и неприятная ошибка, но злого умысла не было», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе областного избиркома.

Сергей Обертас на совещании по ВКС потребовал личного включения председателей территориальных комиссий на местах в разрешение любых ситуаций.

«Акцент номер один: четкое, полное выполнение всех мероприятий, связанных с заполнением документов по голосованию на дому. Четко работаем с выпиской! Еще один акцент: мы не можем ограничивать право лиц знакомиться с этими реестрами и выписками! Члены комиссий с правом решающего голоса или совещательного голоса (членами комиссий с правом совещательного голоса обычно становятся представители партий-участников выборов — прим. редакции) имеют равные права к ознакомлению с этими документами. Я веду речь особенно о городе Челябинске. Полное взаимодействие, полная открытость!», — обратился Обертас к сотрудникам окружных и территориальных комиссий.

В облизбиркоме заверили, что в процентном соотношении аннулированные бюллетени не повлияют на исход голосования. Ошибку здесь объясняют человеческим фактором.