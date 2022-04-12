Сергей Мельников: «Специальную операцию нужно было проводить гораздо раньше»

Представитель бизнеса — о внешней политике и санкциях

О своем отношении к специальной военной операции на Украине, а также о возможном влиянии западных санкций на рынок продовольствия рассказал ИА «Первое областное» директор ООО «Подовинновское молоко» Сергей Мельников.

«Я считаю, что провести специальную военную операцию на Украине нужно было гораздо раньше. А в целом все было сделано правильно, и причина — отсутствие других решений. Все остальные варианты, насколько я понимаю, были использованы. Попытки договориться тоже были использованы. Но на другой стороне цель была не договариваться, а как раз спровоцировать подобный конфликт. Может быть, это была цель не конкретно руководства Украины, а тех, кому оно подконтрольно. У них была задача столкнуть Украину с Россией и получить от этого какие-то дивиденды, попытаться укрепить свои позиции на этом фоне», — изложил свою позицию Сергей Мельников.

Как руководитель одного из ведущих продовольственных предприятий Челябинской области, он также высказал свою точку зрения на возможные последствия западных санкций для рынка продуктов питания.

«Для нашего сектора серьезных последствий от санкций не будет. Даже наоборот. Сегодня львиная доля рынка переработки молочной продукции в России контролируется иностранными компаниями PepsiCo и Danone. Если государство примет решение лишить две такие системообразующие компании возможности работать на российском рынке, то в долгосрочной перспективе на нас это скажется очень хорошо. Другой вопрос, что переформатировать рынок за две минуты нельзя, понадобится какое-то время, чтобы занять освободившиеся ниши. Я уверен, что это произойдет быстро и потребитель при этом никак не пострадает», — прокомментировал собеседник ИА «Первое областное».