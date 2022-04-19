Сергей Лавров: Москва не собирается менять режим на Украине

Главные тезисы из интервью министра иностранных дел России телеканалу «Индия Тудэй»

Глава российского МИДа Сергей Лавров 19 апреля пообщался с индийскими журналистами, однако его высказывания были предназначены явно не только гражданам этого государства. Основные тезисы Лаврова, озвученные во время интервью телеканалу «Индия Тудэй», — в материале Первого областного информагентства.



Настоящая причина спецоперации — самодовольство США и Европы после окончания Второй мировой войны. Союз НАТО был оборонным, пока имел противника — страны Варшавского договора. После этого он начал без объяснения причин продвигаться на восток. Украина использовалась НАТО как плацдарм.

Операция на востоке Украины направлена на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Следующая фаза этой операции уже начинается.

Москва не собирается менять режим на Украине. Украинцы должны сами решать, как они хотят жить дальше, у людей должна быть свобода выбора.

Россия не собирается применять на Украине ядерное оружие, Минобороны РФ рассматривает опцию обычных вооружений.

Россия ничего не потеряет от решения продавать газ за рубли, это не противоречит контрактам. А вот европейские страны заморозили российские активы, располагающиеся в основном в западных банках. Другими словами, они заплатили России за газ и украли эти деньги.

РФ расследует и установит правду происшествия в Буче.

Запад воспользовался Зеленским против России, чтобы игнорировать минские соглашения, всерьез обсуждать заявления Зеленского нельзя — он постоянно меняет свою точку зрения.

РФ в большинстве сфер добилась самодостаточности и не полагается на западных коллег в стратегических областях.