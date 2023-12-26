Сергей Бердников поставил свою подпись в поддержку Владимира Путина

В трех ТК Магнитогорска открылись специальные пункты

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В Челябинской области продолжается сбор подписей в поддержку Владимира Путина. Сегодня глава Магнитогорска Сергей Бердников одним из первых в городе оставил свою подпись в специальном бланке в городском офисе партии «Единая Россия», передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Мы все видим сегодня как поменялась наша страна за последние десятилетия, что сегодня Россия действительно заняла достойное место в рейтинге мировом. И меняется жизнь в стране», — сказал Сергей Бердников.

Напомним, выборы президента пройдут в марте 2024 года. Владимир Путин подал в ЦИК заявление об участии в них в качестве самовыдвиженца. До 31 января 2024 года за его кандидатуру идет сбор подписей, всего надо собрать 300 тысяч подписей.