Сергей Антипов возглавил Курчатовское отделение ЕР вместо Вячеслава Ершова

Решение принято на конференции местной партийной ячейки

16 февраля на отчетно-выборной конференции партии «Единая Россия» в Курчатовском районе Челябинска сменилось руководство местного отделения. Решением большинства партийцев действующий секретарь Вячеслав Ершов оставил эту должность, вместо него курчатовских единороссов возглавил руководитель администрации района Сергей Антипов, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе реготделения ЕР.



«На место Вячеслава Ершова, как секретаря курчатовского отделения, избран Сергей Антипов. Ершов остается членом „Единой России“», — подтвердили в пресс-службе партии.

Как сообщало ИА «Первое областное», Вячеслав Ершов в июне 2021 года по собственной инициативе сложил с себя полномочия депутата Законодательного собрания Челябинской области. В сентябре параллельно с выборами в Госдуму РФ в Курчатовском округе прошли довыборы в ЗСО. На место Ершова претендовали шесть кандидатов, победу одержал единоросс, генеральный директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт.