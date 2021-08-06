Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Кирилл Писклов зарегистрировался «мобильным избирателем» в Челябинске

Во время выборов спортсмен будет на сборах в другом регионе

Гордость Федерации баскетбола Челябинской области, серебряный призер Олимпиады в Токио Кирилл Писклов сегодня зарегистрировался «мобильным избирателем». В пятницу, 6 августа, он подал заявление о включение в список избирателей по месту нахождения, сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии. Так, спортсмен может принять участие в голосовании во время сборов за пределами Челябинской области.

«Он играет за УРАЛМАШ, поэтому в дни голосования будет находится на тренировочной базе в городе Верхняя Пышма, Свердловской области. Кирилл подал заявление для голосования по месту нахождения через многофункциональный центр», — пояснили в ОИК.

Для того, чтобы проголосовать там, где хочет избиратель, нужно подать заявление в многофункциональном центре, в территориальной избирательной комиссии или онлайн — на портале Госуслуги. Сделать это можно со 2 августа по 13 сентября. А с 8 по 13 сентября подать заявление можно и в участковой избирательной комиссии.

Напомним, наканунеЦИК России провел для регионов мастер-класс по видеонаблюдению на выборах.