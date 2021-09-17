Сенатор Сергей Перминов заявил о высоком интересе людей к выборам в Госдуму

Член Совета Федерации отметил, что выборы‑2021 более конкурентны по сравнению с предыдущими, 2016 года

Член Совета Федерации РФ Сергей Перминов (Ленинградская область) прокомментировал первые часы голосования. По данным пресс-службы российского сената, политик полагает, что явка на выборах в Госдуму будет достаточно высокой.



«Мы видим, что процедура подготовлена. Она носит абсолютно легитимный характер. Существенных нарушений не выявлено, что не может не радовать. С учетом того, что сегодня первый из трех дней голосования, пятница, я считаю, что интерес избирателей к кампании высок. В нынешней кампании участвует значительно большее количество партий. Когда кандидаты выдвигались и проходила процедура их регистрации, практически не было отказов в регистрации кандидатов-одномандатников от партий, самовыдвиженцев, не было отказов в регистрации списков», — полагает Сергей Перминов.

Перминов также отметил, что причинами для отказа в регистрации в частных случаях были только существенные нарушения. Напомним, например, в Челябинской области самовыдвиженцы не смогли зарегистрироваться на выборах, так как просто не собрали нужное количество подписей в свою поддержку или допустили при сборе высокий процент брака.

«В целом кампания носит высококонкурентный характер, и следствием этой высокой конкуренции является интерес избирателя к тому, чтобы определить для себя своего кандидата, который впоследствии станет депутатом», — подчеркнул сенатор.

Напомним, выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. В Челябинской области проходят довыборы в Законодательное собрание и более чем 90 сельских советов депутатов.