Сенатор Олег Цепкин оценил Центр общественного наблюдения

Он отметил, что нарушений мало и они несущественные

В Центре общественного наблюдения за выборами побывал сенатор, представитель Заксобрания Челябинской области в Верхней палате российского парламента Олег Цепкин. Ему показали возможности ЦОНа — видеостену с трансляцией избирательных участков, компьютеры со статистикой по ДЭГ, рабочие места для наблюдателей. Сенатор высоко оценил организацию Центра, где можно посмотреть на ход голосования и пообщаться со специалистами, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Хотелось бы видеть видеонаблюдение за максимально большим количеством участков. Но то, что я вижу, это в любом случае в режиме онлайн оперативное разрешение возможных вопросов, нарушений или проблем любого характера, которые есть на участке. В Центре сосредоточены основные специалисты — технические, по избирательному праву. Они могут дать необходимую консультацию, помочь связаться с региональной избирательной комиссией, чтобы скоординировать разрешение проблемных ситуаций на участках», — отметил Олег Цепкин.

Говоря о голосовании по ДЭГ, отметили активность заводчан, например в Магнитогорске. В целом эта система стала стабильнее и надежнее. Улучшена ее защита от хакерских атак.

Демонстрируя гостю видеостену, в ЦОНе сказали, что видеонаблюдение призывает к дисциплине всех находящихся на избирательных участках. Совсем без нарушений не обошлось. Но они не влияют на голосование. Речь о положении камер, которые не всегда правильно стоят. Некоторые избиратели сообщали о проблемах с ДЭГ, и им оказали помощь. Есть информация и о поступающих гражданам сообщениях от кандидатов в депутаты с призывами голосовать за них. С ситуацией уже разбираются.

«Нарушения можно пересчитать по пальцам, их очень мало. Все они носят совершенно непринципиальный характер. Из года в год совершенствуются система избирательного законодательства и практика применения на избирательных участках. В предыдущие годы были случаи, когда были более горячие проблемы, их нужно было по ходу решать», — подчеркивает Олег Цепкин.

Сенатор также сообщил, что ожидается подключение к ДЭГ большего числа регионов. Технологию планируют внедрить и в странах СНГ. Работу ДЭГ сейчас анализируют в ЦИК РФ. Также идет обмен информацией с партнерами из соседних стран.