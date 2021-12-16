16 декабря на рассмотрение депутатов Госдумы внесен новый законопроект, устанавливающий для всех сотрудников органов местного самоуправления единый пятилетний срок полномочий. Кроме того, губернаторы смогут увольнять мэров-«двоечников», сообщает пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
Авторами законопроекта выступили член Совета Федерации Андрей Клишас и глава комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников. По данным пресс-службы комитета, новый документ логически продолжает идеи, заложенные в принятом недавно российским парламентом «законе о губернаторах», то есть продолжает выстраивать в России единую систему публичной власти. Предполагается, что будут уточнены полномочия местных властей и исчезнет путаница в компетенциях региона и муниципального образования.
Структура органов местного самоуправления останется неизменной: они по-прежнему будут состоять из собрания представительного органа, то есть собрания депутатов, администрации и главы муниципалитета. Глав будут избирать на прямых муниципальных выборах или на выборах внутри представительного органа. Для всех мэров устанавливается пятилетний срок полномочий.
Главы регионов получают возможность отправить в отставку руководителей муниципалитетов за неэффективную работу, показатели которой прописываются в указах президента России. Кроме того, мэр может получить от первого лица региона предупреждение или выговор. Если мэр избирается из числа местных депутатов и депутатами же, то он отправляется в отставку в случае досрочного роспуска местного собрания.
Если законопроект будет принят, то он вступит в силу с 1 января 2023 года, затем последует переходный период в пять лет.
Напомним, в начале недели Госдума уже приняла законопроект, закрепляющий за главами регионов право баллотироваться на этот пост больше двух раз подряд.