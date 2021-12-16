Сенатор Андрей Клишас внес в Госдуму новый закон о мэрах

Если он будет принят, губернаторы смогут увольнять некомпетентных глав территорий

16 декабря на рассмотрение депутатов Госдумы внесен новый законопроект, устанавливающий для всех сотрудников органов местного самоуправления единый пятилетний срок полномочий. Кроме того, губернаторы смогут увольнять мэров-«двоечников», сообщает пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.



Авторами законопроекта выступили член Совета Федерации Андрей Клишас и глава комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников. По данным пресс-службы комитета, новый документ логически продолжает идеи, заложенные в принятом недавно российским парламентом «законе о губернаторах», то есть продолжает выстраивать в России единую систему публичной власти. Предполагается, что будут уточнены полномочия местных властей и исчезнет путаница в компетенциях региона и муниципального образования.

Структура органов местного самоуправления останется неизменной: они по-прежнему будут состоять из собрания представительного органа, то есть собрания депутатов, администрации и главы муниципалитета. Глав будут избирать на прямых муниципальных выборах или на выборах внутри представительного органа. Для всех мэров устанавливается пятилетний срок полномочий.

Главы регионов получают возможность отправить в отставку руководителей муниципалитетов за неэффективную работу, показатели которой прописываются в указах президента России. Кроме того, мэр может получить от первого лица региона предупреждение или выговор. Если мэр избирается из числа местных депутатов и депутатами же, то он отправляется в отставку в случае досрочного роспуска местного собрания.

Если законопроект будет принят, то он вступит в силу с 1 января 2023 года, затем последует переходный период в пять лет.

Напомним, в начале недели Госдума уже приняла законопроект, закрепляющий за главами регионов право баллотироваться на этот пост больше двух раз подряд.