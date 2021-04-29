Семьям с приемными детьми на Южном Урале помогут в покупке автомобиля

Бюджет Челябинской области компенсирует 70 процентов стоимости машины

29 апреля на очередном заседании Законодательного собрания Челябинской области депутаты приняли сразу в трех чтениях законопроект о новой мере поддержки многодетных семей с приемными детьми. С 1 января 2022 года приемные родители смогут подать в органы соцзащиты заявление о единовременной выплате на приобретение автомобиля, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Как сообщила депутатам первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова, в регионе зарегистрировано 124 семьи, в которых живут по пять и более приемных детей. Именно для них предназначен новый закон: при соответствии нескольким критериям такие семьи смогут получить 70 процентов компенсации стоимости автомобиля, но не более 1,05 миллиона рублей.

«Законом Челябинской области предусмотрены дополнительные гарантии приемной семье в части предоставления благоустроенного жилого помещения в специализированном жилищным фонде. С момента принятия этого закона право на предоставление такого жилфонда реализовано только шестью семьями. На сегодня кандидаты на получение жилья отсутствуют. Министерство предлагает дополнить закон о поддержке многодетных семей новой льготой. Раз прежняя мера поддержки не пользуется спросом, поможем им с автомобилями», — объяснила депутатам Ирина Скалунова.

Инициативу поддержал председатель ЗСО Владимир Мякуш, напомнивший коллегам, что в 2014 году депутат ЗСО Александр Мотовилов оформил опеку сразу над девятью сиротами. Отделение партии «Единая Россия» подарило внезапно ставшему многодетным отцом парламентарию автобус.

По словам Ирины Скалуновой, многодетная семья должна соответствовать нескольким критериям: родители должны быть гражданами России, не менее трех лет жить в Челябинской области, приемные дети должны находиться в семье не менее пяти лет, один из приемных родителей должен иметь водительские права категории «В». На новую льготу в министерстве социальных отношений запланировано почти 15 миллионов рублей.

Депутат Оксана Астапенкова предложила заранее ввести в закон регулирующие механизмы, чтобы, например, приемные родители не могли завысить стоимость приобретаемого автомобиля или потом продать его в течение двух-трех лет. Однако депутаты приняли решение одобрить законопроект в первоначальном виде, а затем внести в него правки. Кроме того, парламентарии внесут в правительство предложение перенести дату вступления законопроекта в силу с 1 января 2022 года на середину 2021-го.