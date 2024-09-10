Избирательная комиссия Челябинской области огласила результаты выборов губернатора на 91-м заседании и утвердила итоги использования избирательных бюллетеней.
«Комиссия постановила считать избранным на должность губернатора Челябинской области Текслера Алексея Леонидовича, получившего 1 023 767 голосов избирателей, что составляет 81,28 процента, то есть более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании», — озвучила решение избиркома секретарь комиссии Наталия Гавриш.
Оставшиеся голоса избирателей распределились следующим образом:
• За Пашина Виталия Львовича проголосовали 118 тысяч 683 избирателя (9,42%).
• За Гильмутдинова Эльдара Рафаильевича — 66 тысяч 328 избирателей (5,27%).
• За Соловьева Степана Геннадьевича — 27 тысяч 343 избирателя (2,17%).