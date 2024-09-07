С работой Центра общественного наблюдения познакомились студенты РАНХиГС и ЮУрГУ

Им рассказали и показали, как в регионе устроен общественный контроль за ходом избирательного процесса

В Центре общественного наблюдения за выборами в библиотеке им. Пушкина многолюдно — вход свободный для всех, кто хочет узнать изнутри, как в регионе устроен общественный контроль за ходом избирательного процесса. на экскурсии в ЦОНе побывали студенты РАНХиГС и ЮУрГУ.

Студент 4-го курса РАНХиГС Дмитрий Кушев обучается политической коммуникативистике. Ему ЦОН интересен в контексте развития институтов гражданского общества, института наблюдения за выборами в целом.

«Очень интересно, как в нашей области устроена система наблюдения за выборами губернатора и депутатов в городскую думу. Я здесь впервые. На мой взгляд, работа устроена очень системно, видно опытный подход к данной системе наблюдения за выборами», — говорит он.

Центр общественного наблюдения будет работать круглосуточно — до шести часов утра 9 сентября. Прийти сюда может любой человек.

Кстати, Дмитрий проголосовал с помощью ДЭГ. Этот способ волеизъявления стал для него наиболее предпочтительным из-за проблем со здоровьем. Посетить участок молодой человек не смог.

«Хочу отметить систему оповещения от единого портала государственных услуг. „Госуслуги“ мне заблаговременно прислали оповещение, и я успешно зарегистрировался. Система голосования была простая, буквально за минуту проголосовал в комфортном для меня режиме. ДЭГ очень хорош», — отметил студент.

По словам члена Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области Александра Анисимова, помимо молодых политологов большой интерес к ДЭГ проявляют впервые голосующие, лидеры общественного мнения и кандидаты, которые имеют возможность убедиться, насколько прозрачен процесс.

«В нашем штабе сейчас самое большое количество волонтеров-наблюдателей, которые следят за видеонаблюдением, отрабатывают сигналы с участков и следят за дистанционным электронным голосованием. Такого внимания к выборам еще не было — это объясняется важностью кампаний и количеством потенциальных „народных“ избранников», — поясняет Анисимов.