С 17 февраля в Челябинской области заработает горячая линия омбудсмена по выборам

По ней можно будет задать вопрос о выборах или рассказать о нарушениях

В день старта предвыборной агитации в президентской кампании, 17 февраля 2024 года, на Южном Урале заработает горячая линия уполномоченного по правам человека. Об этом сообщил председатель Общественной палаты региона Николай Дейнеко.

Дата неслучайна: именно в этот день открывается возможность предвыборной агитации.

«Позвонив на данную горячую линию, южноуральцы смогут рассказать о нарушениях или задать вопрос по выборам», — рассказал Николай Дейнеко.

Он напомнил, что 1 февраля Палата подписала с южноуральским омбудсменом Юлией Сударенко соглашение о сотрудничестве в организации общественного наблюдения за выборами президента РФ. В рамках соглашения юристы будут отрабатывать все сообщения о нарушениях в ходе выборов.

Николай Дейнеко также добавил, что подписная кампания в регионе прошла спокойно, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ходу избирательного процесса.