Русскому блогеру из Риги грозит обвинение в шпионаже

Молодой человек арестован латвийской госбезопасностью за видеообзоры спецоперации на Украине

Друзья и подписчики Кирилла Федорова, 29-летнего ютубера с латвийским гражданством, обратились к российским властям с просьбой о помощи: по их словам, Кирилл арестован органами госбезопасности, так как, описывая на своем канале в YouTube ход специальной военной операции, в ряде случаев высказывал пророссийскую позицию.



Кирилл Федоров — русский по национальности гражданин Латвии. В течение нескольких лет он вел YouTube-канал «История оружия», посвященный военной технике и разборам турниров в игре WarThunder (популярная онлайн-игра, где персонажи воюют друг с другом с использованием исторических и современных боевых машин и вооружения). С началом спецоперации российских Вооруженных сил на Украине Федоров начал публиковать материалы о боевых действиях и связанных с ними ситуациях, незаконных акциях протеста и западных санкциях, на YouTube и в своем Telegram-канале. Также он вел деятельность в соцсети Вконтакте, где уже несколько лет функционирует его сообщество «Война История и Оружие».

Заметим, в своих обзорах и стримах Федоров давал слово не только российской стороне. Однако все же сам высказывался в поддержку России. Так, на один из провокационных комментариев о том, что «весь мир за Украину», Федоров ответил: «Весь мир, безусловно, за Украину. Западный. Если вы считаете этот „золотой миллиард“ всем миром, то да, весь мир, безусловно, за Украину!»

«С самого начала военной операции на Украине наш проект активно боролся за интересы России, беспристрастно освещая ситуацию и показывая коварство Запада. Но именно за это Кирилл и пострадал — вот уже 5 дней как он находится в застенках латвийской Госбезопасности. В ближайшее время ему предъявят обвинения в госизмене — просто за то, что он русский и уважает себя и свой народ!», — обратились друзья Кирилла к российским властям.

Свои ролики и стримы латвийский блогер готовил с помощью небольшой команды единомышленников. Они и рассказали, что в последние недели, с резким взлетом популярности всех ресурсов Федорова, на него начали оказывать давление латвийские правоохранительные органы. Они требовали сменить тему роликов на антироссийскую и угрожали. Кирилл решил эмигрировать в Россию, но не успел: 17 марта его задержали органы госбезопасности. Родственникам и адвокату блогера пригрозили проблемами, если они станут общаться с российской прессой. Самому Федорову грозит обвинение в шпионаже и сотрудничестве с Россией.

На воззвание из Риги уже отреагировали в министерстве иностранных дел РФ.

«Возмущены очередным фактом грубого попрания основополагающих прав человека в Латвии, где на днях был помещен под стражу известный Интернет-блогер Кирилл Федоров за высказанные им оценки российской специальной военной операции на Украине. Рига вновь демонстрирует, что ее международные обязательства в отношении свободы слова и доступа к информации, под которыми она подписалась, для нее на практике ничего не значат. Наши неоднократные обращения к европейским правозащитным структурам на эту тему остаются без должной реакции. Складывается впечатление, что они давно уже определились со своей позицией, которая заключается в том, чтобы замалчивать творящиеся в Прибалтике безобразия в правочеловеческой сфере. Требуем немедленного освобождения независимого эксперта Кирилла Федорова и прекращения правового беспредела», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ситуация, увы, осложняется тем, что Федоров — гражданин Латвии, а не России. Помочь ему формально российская сторона может, только не давая замалчивать ситуацию с блогером.

«Все знают о задержаниях российских граждан на территории РФ за те или иные преступления. В этих случаях иностранные государства, если считают задержанных своими, поднимают шум. Они считают себя вправе вмешиваться в наши дела.

Вообще в англосаксонских странах, задающих тон на Западе, гуманности на самом деле ноль. Там человек рискует получить 10-30 лет за неуведомление о том, что является иностранным агентом. У прибалтов не прецедентная система права, но гуманнее она не была и не будет. Думаю, российская сторона может предоставить правовую поддержку, есть в конце концов фонд „Своих не бросаем“. Но, увы, у Кирилла латвийский паспорт», — рассуждает депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин.

Челябинский политолог, доцент философских наук Андрей Лавров предполагает, что «парень знал, на что шел».

«Идет информационная война. Тут даже не приходится говорить о двойных стандартах, Европа в последние десятилетия только наращивала антироссийскую риторику, а Латвия всегда была ярым приверженцем идей НАТО. История с гонениями на латвийских граждан русского происхождения тоже очень давняя. Так что ситуация грустная, но ничего удивительного в ней нет», — замечает Андрей Лавров.

UPD: Уже после публикации этого материала стало известно что латвийская Служба госбезопасности официально подтвердила факт задержания Кирилла Федорова. Блогеру инкриминируется публикация на Youtube, Telegram и в других социальных сетях видеоматериалов и записей, «которые оправдывают и прославляют военные преступления вооруженных сил России в Украине». Кирилл Федоров заключен под стражу.