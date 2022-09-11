Руководство общественных наблюдателей в Челябинской области констатирует, что нарушений на выборах не отмечено

Общественная палата региона контролирует ход выборов в режиме реального времени

По состоянию на 15 часов ни на одном из 294 участков в Челябинской области не отмечено серьезных нарушений на выборах, сообщает пресс-служба Общественной палаты региона. Тем не менее, председатель ОП Николай Дейнеко и другие члены Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами продолжают лично следить за ходом голосования.



Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ОП Челябинской области, Николай Дейнеко и председатель Общественной молодежной палаты области при ЗСО Александр Анисимов в первой половине дня 11 сентября посетили Коркинский муниципальный округ и Еткульский район. Коркино вообще объект особенно пристального внимания наблюдателей: здесь на 37 участках задействованы более 200 человек. Напомним, после объединения Коркинского района и трех городских поселений в единый муниципальный округ коркинцам предстоит с нуля выбрать состав представительного органа.

«Мы посетили избирательные участки на территории Коркинского и Еткульского муниципальных районов, нарушений зафиксировано не было. Работают наблюдатели от Общественных палат и кандидатов в депутаты. Избиратели отмечают, что члены участковых избирательных комиссий вежливы и отзывчивы. Однако, даже в таких, казалось бы, спокойных муниципалитетах, избиратели ревностно следят за честностью выборного процесса. Так, в адрес областного Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами пришло обращение на одну из политических партий. Причина нетривиальная — в его почтовом ящике одновременно оказались муниципальная газета „Горняцкая Правда“ и агитационная листовка одного из кандидатов. Нарушением это не является, однако мы рассматриваем и такие сигналы», — говорит Александр Анисимов.

Активисты Общественного штаба собирают информацию из других муниципалитетов. В Кизильском, Кунашакском, Катав-Ивановском районах нарушений тоже нет, сообщают председатели местных Общественных палат и наблюдатели.