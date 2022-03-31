Российское информагентство намерено судиться с La Stampa из‑за военного фейка

Итальянская газета использовала донецкий снимок фотографа Ura.ru для иллюстрации материала о Киеве

Руководство российского агентства Ura.ru подает в суд на итальянскую газету La Stampa. Зарубежное СМИ использовало для иллюстрации фейковой новости о «бойне в Киеве» снимок русского фотографа, сделанный в Донецке после обстрела города украинской «Точкой-У», сообщается на официальном телеграм-канале агентства.



Напомним, утром 14 марта украинские националисты произвели выстрел по центру Донецка тактической ракетой «Точка-У». В результате взрыва погиб 21 человек, с тяжелыми травмами были госпитализированы 35 горожан. Фотокорреспондент Ura.ru Эдуард Корниенко, с самого начала спецоперации на Украине работающий в Донецке, заснял последствия военного преступления украинской стороны.

На следующий день один из снимков Корниенко оказался на первой полосе La Stampa с заголовком La carneficina («Резня»). Итальянские газетчики подписали снимок: «Вот так Киев сталкивается с финальной атакой российских войск», выдав иллюстрацию донецкой трагедии за якобы последствия обстрела Киева российскими войсками.

«Это чудовищная ложь. Это чудовищный подлог. Факты таких фейков прекрасно известны в России. В меньшей степени на них хотят обращать внимание за рубежом. Причем очень многие телеканалы эти кадры также показывали. Это не добавляет чего-то к реноме и престижу этой итальянской газеты. Но она не одинока в своих чудовищных подлогах. Мы будем продолжать методично, терпеливо и активно развеивать все эти фейки», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Более того, даже итальянские журналисты из других изданий резко осудили поступок коллег из La Stampa.

«Редакция Ura.ru выступает против незаконного использования снимка нашего фотокорреспондента Эдуарда Корниенко. Мы требуем у итальянского правосудия защиты наших авторских прав и наказания La Stampa за фейк. Процесс Ura.ru против La Stampa будет беспрецедентным. Нам предстоит обратиться в другую юрисдикцию, итальянский суд. Сейчас юристы Ura.ru готовят заявление», — говорится в заявлении редакции российского ИА.