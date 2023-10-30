Российский шахматист Сергей Карякин передал на фронт грузовик из Челябинской области

Гроссмейстер организовал сбор средств в рамках проекта «Все для Победы!»

Известный российский шахматист-гроссмейстер Сергей Карякин посетил Челябинскую область и обсудил с руководством АЗ «Урал» производство автомобилей, которые сегодня активно используются на фронте. Он выкупил грузовик, организовав ранее сбор средств в рамках проекта «Все для Победы!». Маневренную технику он передал бойцам специального подразделения, сообщает пресс-служба Народного фронта в Челябинской области.

Российский гроссмейстер является членом Центрального штаба Народного фронта. Прибыв с официальным визитом в Миасс, Сергей Карякин провел турнир с юными учениками, а также поделился своими навыками игры в шахматы. А после встретился с гендиректором АЗ «Урал», на котором обсудил производство автомобилей, которые сегодня активно используются на фронте. Главной целью его визита стала передача автомобиля «Урал» воинскому подразделению.

Сергей Карякин рассказал о перспективах взаимодействия и как важно получать обратную связь от бойцов по эксплуатации автомобилей. Ранее гроссмейстер организовал сбор средств в рамках проекта Народного фронта «Все для Победы!» и приобрел автомобиль «Урал» для бойцов специального подразделения.

«Боец с позывным „Студент“ рассказал, что они ждали именно этот автомобиль, так как он обладает очень хорошими характеристиками. Среди них вездеходность, скорость и маневренность на поле боя. Автомобиль „Урал“ не стоит по данным характеристикам наравне с КамАЗом, поэтому именно эта машина поможет приблизить Победу», — сообщают в пресс-службе Народного фронта в Челябинской области.

Также Сергей Карякин отметил, что не собирается останавливаться на достигнутом и планирует еще несколько отправок «Уралов» ребятам в зону СВО. Все участники поблагодарили неравнодушных людей, которые помогли собрать средства для наших военнослужащих.