За прошедшие сутки украинские войска потеряли шесть беспилотников, подтверждено уничтожение шести танков, девяти бронемашин и батареи тяжелых гаубиц «Мста-Б» ударами авиации ВС РФ. Об этом в ходе традиционного брифинга о ходе спецоперации на Украине сообщил пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По данным генерал-майора Конашенкова, 19—20 апреля ударами высокоточных ракет в районах Нововоронцовки и Кислевки уничтожено до 40 человек личного состава ВСУ, семь единиц военной техники.
Оперативно-тактическая и армейская авиация России в течение ночи нанесла удары по 73 военным объектам Украины. В их числе четыре пункта управления, 57 мест скопления живой силы и украинской военной техники, семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов. Также в результате авиаударов уничтожены шесть танков, девять бронемашин и батарея 152-мм гаубиц «Мста-Б».
Ракетные войска и артиллерия обстреляли 1053 военных объекта ВСУ. Уничтожены: 31 пункт управления, шесть складов горюче-смазочных материалов, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, 106 огневых позиций артиллерии.
ПВО России сбили шесть беспилотных аппаратов над населенными пунктами Подвысокое, Чистоводовка, Яковенково, Покровское. Также в районах Донецкое и Скилеватое сбиты в воздухе две тактические ракеты «Точка-У».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 украинских самолетов, 496 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса, 2388 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1029 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2232 единицы специальной военной автомобильной техники.