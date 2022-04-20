Российские зенитчики спасли от ударов «Точками‑У» два украинских села

Украинские войска продолжают обстреливать собственные населенные пункты, занятые ВС РФ

За прошедшие сутки украинские войска потеряли шесть беспилотников, подтверждено уничтожение шести танков, девяти бронемашин и батареи тяжелых гаубиц «Мста-Б» ударами авиации ВС РФ. Об этом в ходе традиционного брифинга о ходе спецоперации на Украине сообщил пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков.



По данным генерал-майора Конашенкова, 19—20 апреля ударами высокоточных ракет в районах Нововоронцовки и Кислевки уничтожено до 40 человек личного состава ВСУ, семь единиц военной техники.

Оперативно-тактическая и армейская авиация России в течение ночи нанесла удары по 73 военным объектам Украины. В их числе четыре пункта управления, 57 мест скопления живой силы и украинской военной техники, семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов. Также в результате авиаударов уничтожены шесть танков, девять бронемашин и батарея 152-мм гаубиц «Мста-Б».

Ракетные войска и артиллерия обстреляли 1053 военных объекта ВСУ. Уничтожены: 31 пункт управления, шесть складов горюче-смазочных материалов, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, 106 огневых позиций артиллерии.

ПВО России сбили шесть беспилотных аппаратов над населенными пунктами Подвысокое, Чистоводовка, Яковенково, Покровское. Также в районах Донецкое и Скилеватое сбиты в воздухе две тактические ракеты «Точка-У».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 украинских самолетов, 496 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса, 2388 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1029 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2232 единицы специальной военной автомобильной техники.