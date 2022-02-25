Российские военные вышли к Херсону и восстановили подачу воды в Крым

На Украине выведены из строя 83 военных объекта

Благодаря выходу российских войск к Херсону удалось разблокировать Северо-Крымский канал, заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.

«Группировки войск Донецкой и Луганской народных республик прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону ВСУ, продвинулись на 6—8 километров в глубину. Это стало возможным благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации», — заявил Игорь Конашенков.

Всего в результате ударов российских вооруженных сил 24 февраля выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.

По данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» вооруженных сил Украины.