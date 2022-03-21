Российские военные уничтожили украинскую батарею РСЗО в неработающем торговом центре

Кроме того, ракетой «Кинжал» взорван подземный арсенал, построенный при СССР

В новом брифинге Минобороны РФ пресс-секретарь ведомства Игорь Конашенков сообщил об ударах высокоточным оружием по украинской реактивной артиллерии и удачном пуске новейшей ракеты «Кинжал».



21 марта российские военные высокоточным оружием уничтожили батарею украинских реактивных систем залпового огня, которые ВСУ разместили в неработающем торговом центре Киева.

При этом Игорь Конашенков подчеркнул, что удары ВС РФ наносит только по военным объектам и не подвергают опасности мирных жителей.

Официальный представитель МО РФ сообщил, что гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» Вооруженные силы России уничтожили подземный арсенал, который построили в горной местности еще во времена СССР для хранения спецбоеприпасов и ракет.

«Кинжал» при этом был запущен с дальности более 1000 километров и достиг цели менее, чем за 10 минут, что доказывает его эффективность.