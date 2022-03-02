Российские военные создали коридоры безопасности для мирных жителей Харькова и Мариуполя

В это время в Харькове украинские власти насильно удерживают большую группу индийских студентов

Пресс-секретарь министерства обороны РФ Игорь Конашенков подвел итоги 2 марта.

Впервые обнародовали цифры потерь вооруженных сил в ходе специальной военной операции. Стало известно, что общей сложности, потери российской армии составили 498 человек убитыми, и 1797 ранеными.

«Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. Хочу еще раз подчеркнуть: ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в спецоперации не участвуют. Распространяемая многими западными и отдельными российскими СМИ информация о, якобы, неисчислимых потерях российской группировки — целенаправленная дезинформация», — доложил Игорь Конашенков.

По данным Минобороны, украинские вооруженные формирования потеряли 2870 человек убитыми, около 3700 ранеными, ещё 572 были взяты в плен.

Сообщается, что за время операции поражено 1 533 объекта военной инфраструктуры Украины, сбито 13 самолетов и 47 БПЛА.

Российский танк в бою был атакован американским ПТУР «Javelin», экипаж получил контузию.

Тем временем боевики нацбатальона «Азов» ночью заминировали производственные цеха завода «Азовсталь» в Мариуполе.

«Жители города продолжают работать на предприятии, не зная, что националисты готовят подрывы завода с людьми в случае прорыва обороны города. Националистами минируются и другие объекты социальной инфраструктуры Мариуполя. Обращаю внимание, что все жители, желающие покинуть город, в целях безопасности могут выходить в восточном направлении по дороге “Мариуполь — Широкий”», — сообщил Игорь Конашенков.

На юго-западе Харькова российские военные также создали коридор безопасности для мирных жителей в направлении на Люботин.

Отмечается, что в Харькове украинские власти насильно удерживают большую группу индийских студентов, которые желают покинуть украинскую территорию.

«По сути дела, их удерживают в качестве заложников. Им предлагают покинуть территорию, проезжая через место ведения активных боевых действий. Вооруженные силы России готовы принять все необходимые меры для эвакуации граждан Индии и отправить их домой с территории России», — заявили в Минобороны РФ.

Вчера, 1 марта, в населенном пункте Бародянка рядом с Киевом Вооруженные силы РФ уничтожили три автомобиля, начиненных взрывчаткой большой мощности.

Войска ЛНР при поддержке ВС РФ взяли под контроль еще пять населенных пунктов, ДНР — еще четыре.