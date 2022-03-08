Российские военные снова объявили режим тишины на Украине

Мирных граждан ждут в гуманитарных коридорах, сообщил пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков

Российские войска на Украине прекратили боевые действия, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Мирные граждане могут покинуть Киев, Чернигов, Сумы, Харбков и Мариуполь по открытым гуманитарным коридорам.



По словам генерал-майора Конашенкова, режим тишины установлен с 10 часов московского времени 8 марта. До этого группировка войск Луганской народной республики продолжает наступление. За сутки луганцы взяли под контроль населенные пункты Кременная, Песчаное, Варваровка, Пшеничное, Епифановка, Новодружинск, всего продвинулись на 9 километров. Народная милиция Донецкой народной республики установила контроль над кварталом Осавиахим в Мариуполе.

В течение суток бомбардировщики и штурмовики ВКС России уничтожили 158 военных объектов силовых структур Украины. 7 марта высокоточным оружием выведен из строя военный аэродром Озерное под Житомиром. Выведены из строя два комплекса ПВО С-300, три самоходных зенитных установки «Бук-М1», четыре пункта управления, две радиолокационных станции.

Российские истребители в воздухе сбили два самолета МиГ-29 и один Су-27 военно-воздушных сил Украины. Всего на земле за сутки уничтожены 158 военных объектов.

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