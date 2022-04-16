Российские военные предотвратили удар ВСУ по Каховской ГЭС

ВС РФ в воздухе сбили две тактические ракеты «Точка-У»

15 апреля российские вооруженные силы предотвратили попытку киевского националистического режима нанести поражение Каховской ГЭС тактическими ракетами «Точка-У» украинской армии. Также поражено еще 217 военных объектов Украины, сообщил вечером 15 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Утром 15 апреля российскими вооруженными силами предотвращена попытка киевского националистического режима ракетным ударом нанести поражение Каховской ГЭС имени П. С. Непорожнего. Около 7 часов утра московского времени дивизионом украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесен удар двумя тактическими ракетами „Точка-У“. Разрушение ударом плотины Каховской ГЭС должно было привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвать затопление многих населенных пунктов Херсонской области вместе с людьми, чтобы сковать действия российских вооруженных сил. Обе ракеты сбиты в воздухе российскими средствами ПВО»,— рассказал он.

Также Игорь Конашенков уточнил, что Каховская ГЭС — это критически важный объект, который обеспечивает регулирование стока реки Днепр, питание электроэнергией Херсонской области, а также водоснабжение сельскохозяйственных районов юга Украины и северных районов Крыма.

По его словам, после удара по ракетам российскими средствами ПВО осколки одной из них упали на населенный пункт Новая Каховка Херсонской области. В результате ранения получили женщина с ребенком, российские военнослужащие оказали им первую помощь, а также повреждения получили здания детского сада и жилые дома.

Днем 15 апреля оперативно-тактическая авиация уничтожила шесть украинских военных объектов, в том числе артиллерийскую батарею, две установки реактивной системы залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и три района сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

Высокоточные ракеты российских вооруженных сил уничтожили три района сосредоточения подразделений 81-й и 93-й отдельных механизированных бригад украинских войск, два места сосредоточения украинской военной техники и вооружения, склады ракетно-артиллерийского вооружения и пункты дислокации националистических формирований.

«Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 217 военным объектам Украины, в том числе 15 пунктам управления подразделений украинских войск, а также 201 опорному пункту и району сосредоточения живой силы противника. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Октябрьский сбит украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 „Рейс“»,— добавил Игорь Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 457 беспилотных летательных аппаратов, 2224 танка и других боевых бронированных машин, 251 установка реактивных систем залпового огня, 971 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2123 единицы специальной военной автомобильной техники.