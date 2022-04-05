Российские военные поразили два склада боеприпасов украинской армии

Всего за день 4 апреля поражено 17 военных объектов Украины

За день 4 апреля Вооруженные силы РФ сбили в воздухе два беспилотника в районе населенного пункта Северодонецк и поразили 17 военных объектов Украины, в том числе хранилище топлива и два склада боеприпасов. Об этом вечером 4 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 17 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск»,— доложил он.

В этот же день подразделения народной милиции Луганской республики продвинулись на два километра и блокировали населенные пункты Новотошковское, Боровское и Метелкино.

Всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожено 125 самолетов, 91 вертолет, 394 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1948 танков и других боевых бронированных машин, 212 установок реактивных систем залпового огня, 838 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1842 единицы специальной военной автомобильной техники.