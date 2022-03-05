Российские военные объявили режим тишины и открыли гуманитарные коридоры в городах Украины

Мирные жители могут покинуть зону боевых действий

Министерство обороны РФ озвучило последние данные по ходу военной спецоперации на Украине. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков в ходе брифинга доложил, что сегодня, 5 марта, в 10:00 по московскому времени российской стороной объявлен режим тишины и открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из городов Мариуполя и Волновахи.

«Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной», — отметил он.

Также в Минобороны отметили продвижение войск ДНР и ЛНР. Силы ДНР за ночь продвинулись на 27 км, взяты под контроль Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и другие, силы ЛНР вышли на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка.

«Военнослужащие ДНР продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя, по вошедшим в город подразделениям народной милиции боевики „Азова“ и „Айдара“ ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах», — сказал Игорь Конашенков.

Российские военные за сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожили склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW.

Российскими военными поражено 2037 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожено 66 самолетов на земле и 16 в воздухе, 708 танков и других боевых бронемашин, 74 реактивных системы залпового огня, 261 орудие полевой артиллерии и минометов, 56 беспилотников.