Российские военные моряки накрыли ракетой украинский арсенал под Ровно

Донецкое ополчение и ВС РФ продолжают наступление на позиции националистов

Число уничтоженных украинских танков и других бронемашин превысило полторы тысячи единиц, сообщил сегодня на очередном брифинге пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков. Поставки вооружения с Запада не слишком помогают. Только вечером 22 марта высокоточная ракета морского базирования уничтожила крупный арсенал под городом Ровно, где хранились в том числе «посылки» из Европы.



Как сообщил Игорь Конашенков, российские Вооруженные силы продолжают уничтожение 54-й механизированной бригады, идет бой за овладение Новомихайловкой. Донецкое ополчение завершило зачистку от националистов Новоторецкого и преследует подразделения 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Взята под контроль железнодорожная станция Новобахмутовка. За ночь в этом районе уничтожены три танка, два БМП, два миномета, пять автомобилей.

Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен крупный арсенал в 14 километрах северо-западнее Ровно. В арсенале в том числе находилось вооружение, поступившее для нацбатов с Запада.

Оперативно-тактическая и армейская авиация и ракетные войска за сутки поразили 97 украинских военных объектов, включая две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину комплекса «Точка-У» в промышленной зоне на окраине Киева, 8 зенитно-ракетных комплексов, в том числе 6 «Бук-М1», один С-300 и одна «Оса», 10 командных пунктов, 8 орудий полевой артиллерии, 3 станции артиллерийской разведки натовского производства. Войска ПВО за сутки сбили в воздухе украинский Су-24 в районе Изюма и 16 беспилотников, в том числе три «Байрактара-ТБ-2».

В очередной раз поднялись в небо «ночные охотники» на вертолетах Ка-52 и Ми-28Н. За ночь уничтожили 8 танков ВСУ, 5 БМП и БТР, три дота, 7 орудий полевой артиллерии и минометов.

Всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожены 184 самолета и вертолета, 246 БЛА и 189 ЗРК; 156 установок реактивного залпового огня, 1558 танков и других бронемашин, 624 орудия и миномета, 1354 военных автомобиля.