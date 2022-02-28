Российские военные летчики уничтожили шесть колонн украинской бронетехники

За последние сутки добровольно сложили оружие ещё 110 украинских военных

Пресс-секретарь министерства обороны РФ Игорь Конашенков подвел итоги 28 февраля.

Стало известно, что российские военные летчики поразили 6 колонн бронетехники украинских вооруженных сил. С начала операции российские войска уничтожили 1146 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 31 пункт управления и узел связи, 81 комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 75 радиолокационных станций. Уничтожены 311 танков и других бронемашин, 42 самолета и вертолета (в том числе на земле), 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов.

Отмечается, что за последние сутки добровольно сложили оружие ещё 110 украинских военных.



Напомним, накануне стало известно, что подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление российских войск в пригородах Киева, начали массово применять боеприпасы, начиненные фосфором.