Российские военнослужащие захватили карту Украины с местами хранения ядовитых веществ

В российских подразделениях отсутствуют химические боеприпасы

Пресс-секретарь министерства обороны РФ Игорь Конашенков подвел итоги 16 марта.

ВС РФ захватили подробную карту Украины с объектами, где хранятся ядовитые вещества. Как сообщает МО РФ, российские военные подразделения химических боеприпасов не имеют. Россия, в отличие от США, выполнила взятые на себя международные обязательства и полностью уничтожила все запасы химического оружия.

Тем временем Служба безопасности Украины (СБУ) при поддержке западных стран готовит на Украине провокацию с применением ядовитых веществ, чтобы обвинить Россию.

Видеокадры погибших в Чернигове мирных жителей, которые якобы расстреляны российскими военнослужащими, — очередная постановка СБУ.

Российские военнослужащие вывели из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в Виннице ударом высокоточного оружия большой дальности.

Авиация и ПВО России в течение дня сбили один вертолет Ми-24 ВСУ и шесть беспилотников. Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация ВКС РФ уничтожили 34 военных объекта Украины.