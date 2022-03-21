Российские вертолеты за ночь сожгли 15 бронемашин и танков ВСУ

Ответом стала провокация с утечкой аммиака под Сумами

На Украине продолжаются масштабные бои, сообщил на очередном брифинге пресс-секретарь ВС РФ Игорь Конашенков. За последние сутки российские военнослужащие уничтожили центр подготовки наемников, захватили в плен несколько десятков украинских старших офицеров, уничтожили танки, БМП и БТР националистов. Украинские боевики устроили диверсию на химическом заводе под Сумами, чтобы обвинить в использовании запрещенного оружия Российскую армию.



Подразделения Российских вооруженных сил за ночь продвинулись еще на 4 километра и взяли под контроль населенный пункт Сладкое. Сейчас в Сладком уничтожаются разрозненные группы бойцов националистического батальона «Донбасс».

Войска ДНР завершают разгром остатков 53-й механизированной бригады ВСУ, развивая наступление в направлении Новомихайловки. В районе за ночь уничтожено до 50 боевиков, три танка, 4 БМП, два артиллерийских орудия. Кроме того, донецкие ополченцы ведут бои с подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады Украины, завершая овладение населенным пунктом Верхнеторецкое.

В населенном пункте Николаевка в пригороде Киева российскими военными был взят под контроль заглубленный командный пункт ВСУ. Добровольно сдался в плен 61 украинский военнослужащий, больше половины — старшие офицеры.

ВКС России ночью нанесли удар крылатыми ракетами по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистов на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровненской области. Погибли более 80 наемников и националистов. Также ракетным ударом авиация РФ уничтожила склад боеприпасов и штаб механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Селец.

Группа российских «ночных охотников», сформированная из вертолетов Ка-52 и Ми-28Н за ночь уничтожила 8 танков, 4 БМП и три бронетранспортера.

ВКС России за ночь уничтожили 44 украинских военных объекта, включая шесть зенитных ракетных комплексов «Бук-М1», три орудия «Мста-Б» в районе Вышгорода, четыре командных пункта, две установки залпового огня в районах населенных пунктов Наливайковка и Золовачево. Уничтожены также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения, 23 места скопления боевой техники. Зенитчики ВС РФ сбили еще два беспилотника украинских войск.

С начала военных действий на Украине уничтожено 216 беспилотников, 180 ЗРК, 1506 танков, 152 установки РСЗО, 592 орудия и миномета.

В Сумах ночью была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой ранее предупреждало Минобороны России. По заявлению сумской администрации, на заводе «Сумы-Химпром» произошла утечка аммиака. Угрозы для жителей нет, ветер дует в сторону от Сум.

«Напомню, что еще 19 марта мы официально предупредили о минировании предприятия украинскими националистами для совершения провокации с целью обвинения России в применении химического оружия. В очередной раз подчеркиваю: Вооруженные силы Российской Федерации не планировали и не наносят никаких ударов по украинским объектам хранения или выработки ядовитых веществ. Координаты всех подобных объектов и данные о хранящихся там ядовитых веществах получены нами при захвате документации 4-й бригады Украинской национальной гвардии. За любые возможные инциденты с украинскими объектами хранения ядовитых веществ несет прямую ответственность киевский националистический режим», — заявил Игорь Конашенков.