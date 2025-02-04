Работа с молодежью особенно важна в 80-ю годовщину Победы, это позволяет заложить фундамент воспитания подрастающего поколения, отметил секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев. Он рассказал о том, какие мероприятия запланированы в этот важный год. Чествовать будут не только ветеранов Великой Отечественной войны, но и участников локальных войн и СВО.
Так, партия проведет Всероссийский конкурс музеев общеобразовательных организаций, получивший название «Знать, чтобы помнить». В прошлом году его участниками стали около 1,5 тысячи музеев школ и высших учебных заведений.
«В этом году рассчитываем на такое же активное и заинтересованное участие сельских и городских музеев школ, учреждений дополнительного образования, вузов», — сказал Владимир Якушев.
Победители могут рассчитывать на призовой фонд в размере от 200 до 500 тысяч рублей в зависимости от категории. Для участия необходимо наличие в музее экспозиции, посвященной землякам — участникам СВО.
Ряд патриотических мероприятий состоится в образовательных учреждениях в преддверии Дня Победы. В школах пройдут «Разговоры о важном», будет запущена акция «Книга памяти», а на базе музеев создадут экспозиции, рассказывающие о Великой Победе. Центральным событием серии патриотических проектов станет «Диктант Победы», акция состоится 25 апреля.