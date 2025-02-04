Российские школы предлагают оформить в едином визуальном стиле

Инициатива принадлежит Минпросвещения

Минпросвещения РФ и «Единая Россия» работают над созданием единых требований к оформлению российских школ, включая пространства, посвященные Великой Отечественной войне. Соответствующий законопроект уже подготовлен.





Работа с молодежью особенно важна в 80-ю годовщину Победы, это позволяет заложить фундамент воспитания подрастающего поколения, отметил секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев. Он рассказал о том, какие мероприятия запланированы в этот важный год. Чествовать будут не только ветеранов Великой Отечественной войны, но и участников локальных войн и СВО. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на заседании оргкомитета «Наша Победа» партии «Единая Россия», речь идет в том числе о пространствах, посвященных Великой Отечественной войне. Также, по его словам, продолжается реализация проекта по размещению портретов героев на фасадах школ, детских садов и колледжей, которые обновляются по программе капитального ремонта.

Так, партия проведет Всероссийский конкурс музеев общеобразовательных организаций, получивший название «Знать, чтобы помнить». В прошлом году его участниками стали около 1,5 тысячи музеев школ и высших учебных заведений.

«В этом году рассчитываем на такое же активное и заинтересованное участие сельских и городских музеев школ, учреждений дополнительного образования, вузов», — сказал Владимир Якушев.

Победители могут рассчитывать на призовой фонд в размере от 200 до 500 тысяч рублей в зависимости от категории. Для участия необходимо наличие в музее экспозиции, посвященной землякам — участникам СВО.

Ряд патриотических мероприятий состоится в образовательных учреждениях в преддверии Дня Победы. В школах пройдут «Разговоры о важном», будет запущена акция «Книга памяти», а на базе музеев создадут экспозиции, рассказывающие о Великой Победе. Центральным событием серии патриотических проектов станет «Диктант Победы», акция состоится 25 апреля.