Российские ракеты накрыли четыре украинские базы ГСМ

Лишены топлива войска Украины под Харьковом, Николаевом и в Донбассе

Четыре базы хранения топлива ВСУ уничтожены вечером 6 апреля высокоточными ракетами авиации и флота России. Как сообщил пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков, склады снабжали горючим националистов под Харьковом, Николаевом и в Донбассе.



Войска Луганской народной республики продолжают наступление, за ночь полностью зачищен от националистов населенный пункт Сладкое.

Военно-космические силы России продолжают уничтожение военной инфраструктуры противника. За ночь уничтожены 2 командных пункта, радиолокатор подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Курахово, 7 артиллерийских батарей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 10 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

В районах населенных пунктов Новоселовка Вторая, Червонная, Новоградовка, Иловайск, Харцызск сбиты в воздухе пять украинских беспилотников.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов ВСУ, 93 вертолета, 413 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и другой бронетехники, 218 установок РСЗО, 866 полевых орудий и минометов, 1894 военных автомобиля.