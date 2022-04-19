Российские ракетчики уничтожили два склада с запчастями для комплексов «Точка‑У»

Две выпущенные украинскими войсками «Точки» перехвачены в воздухе

В ночь на 19 апреля российская артиллерия и ракетные войска нанесли удары по 1260 военным объектам ВСУ. Об этом в ходе брифинга о ходе специальной военной операции сообщил пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков.



По данным Игоря Конашенкова, ракетными войсками и артиллерией поражены 25 пунктов управления украинских подразделений в районах Николаева и Кировска, два склада ракетно-артиллерийского вооружения под Воскресенском и Николаевом, два ЗРК «Бук-М1» под Гуляйполем и Николаевкой-Второй, 1214 мест сосредоточения живой силы и техники противника.

Высокоточными ракетами ВКС России подавлено 13 опорных пунктов подразделений украинских войск и места сосредоточения живой силы противника в районах Славянска, Барвенково и Попасной.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины. Авиацией ВКС РФ уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У» в районах населенных пунктов Червоная Поляна и Балаклея. Поражены также три пункта управления украинских войск и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Российскими ПВО сбит в воздухе украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Малиновка Донецкой области. Под Петропольем и Малой Камышевахой перехвачены две тактические ракеты «Точка-У». Четыре украинских БПЛА были уничтожены в районах населенных пунктов Марьинка, Каменка, Семеновка и Синичино.