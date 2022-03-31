Российские ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотников

В их числе — последний ударный «Байрактар ТБ-2»

К утру 31 марта украинские войска лишились еще 18 беспилотников, сообщил на очередном брифинге пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков.



Беспилотные летательные аппараты были сбиты в районе населенных пунктов Балаклея, Верхнеторецкое, Королевка, Павловка, Чернигов, Щорс. В числе прочих БПЛА, по словам генерал-майора Конашенкова — ударный «Байрактар ТБ» турецкого производства. Напомним, 25 марта Минобороны РФ сообщало, что из 36 «Байрактаров», имевшихся у ВСУ на момент начала специальной военной операции, российские зенитчики сбили уже 35 штук. Таким образом, 30 марта был уничтожен последний штурмовой беспилотник — если только на Украину не пришли новые поставки этой техники.

Российские войска за сутки продвинулись на 6 километров, взяли под полный контроль Золотую Ниву и форсировали реку Кашлагач. При этом уничтожено до 60 националистов, два танка, четыре БМП, девять автомобилей различного военного назначения. Параллельно на пять километров продвинулись луганские ополченцы. Войска ЛНР закончили зачистку от националистов Житловки, сейчас ведут бой на окраине Кременной.

Игорь Конашенков также сообщил, что вечером 30 марта авиация ВС РФ крылатыми ракетами уничтожила украинские базы горючего в Днепропетровске, Лисичанске, Чугуеве и Новомосковске, с которых шло снабжение топливом украинских войск в Донбассе.

Оперативно-тактическая и беспилотная российская авиация за ночь поразила 52 военных объекта Украины, среди них 4 командных пункта, ЗРК С-300 южнее Изюма и ЗРК «Бук-М1» у Курахово, 2 РСЗО, склад ракетно-артиллерийского вооружения, 2 склада горючего и 38 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники.

Всего с начала операции уничтожены 124 украинских самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотник, 1815 танков и других боевых бронемашин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 762 орудия и миномета, 1689 спецавтомобилей.