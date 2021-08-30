Российские политтехнологи РАСО оценили шансы партий пробиться в Госдуму

80 практикующих политконсультантов приняли участие в опросе об итогах сентябрьских выборов

Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) опубликовала экспертное исследование, участники которого старались спрогнозировать результат выборов в Госдуму, которые состоятся 17-19 сентября. Политконсультанты выделили безусловную тройку лидеров и поделились мнением о ветеранах и новичках предвыборной гонки за мандатами нижней палаты российского парламента.



По данным РАСО, исследование проводилось 20-25 августа 2021 года, участники давали ответы при очном анкетировании или через сервис SurveyMonkey. В распоряжении Первого областного информагентства оказался итоговый доклад и комментарии некоторых экспертов.

Большинство политконсультантов сходятся на том, что предварительно лидерство в предвыборной гонке следует отдать трем партиям — «Единой России», КПРФ и ЛДПР. Главной интригой выборов участники исследования полагают вопрос, сохранится ли после 19 сентября действующая четырехпартийная система, или число политических объединений в парламенте увеличится Что касается четвертого места, то, как следует из текста доклада:

«Данные экспертного опроса РАСО фиксируют борьбу за четвертое место между СРЗП и Новыми людьми. „Эсеры“ превосходят Новых людей за счет идеологического ресурса, оргструктуры и географического охвата, в то время как „НЛ“ демонстрируют более интересную обойму лидеров, работу в социальных медиа и креативную технологическую команду. Иными словами, „Новые люди“ представляют собой партию нового типа, которая делает ставку не на административный ресурс, но работу со смыслами... ...Остальные партии могут рассчитывать только на единичные случаи успеха своих кандидатов по округам», — считают в ассоциации по связям с общественностью.

«Впервые за долгую практику выборов в Госдуму за 3 недели до голосования неясен партийный состав будущего парламента. На мой взгляд, диапазон сценариев — „от трех до шести“. У старожилов политической арены (ЕР, КПРФ, ЛДПР) очень большой запас прочности. И инерционная стратегия для этих игроков представляется оправданной. Тем более что ЕР предложила, наверное, самую удачную федеральную часть списка, включив туда двух самых популярных министров. Кампания мобилизации своих избирателей при низкой явке может обеспечить ЕР даже сохранение конституционного большинства. Дополнительным ресурсом для ЕР является лидерство в региональных списков популярных губернаторов, таких, например, как Текслер и Кобзев в Челябинской и Иркутской областях», — рассуждает президент РАСО, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Главной оппозиционной силой, по мнению Евгения Минченко, остается КПРФ. Результаты ЛДПР же по-прежнему зависят от харизмы и работоспособности бессменного лидера либерал-демократов Владимира Жириновского.

Осторожнее Минченко отзывается о шансах четвертой ныне парламентской партии, «Справедливой России», весной объединившейся с «Патриотами России» и «За правду».

«Стремительный ребрендинг СРЗП и ее смещение в радикально левую нишу является, на мой взгляд, рисковой стратегией. Также стоит отметить лидерские проблемы партии (Сергей Миронов никогда не блистал харизмой, а харизма Евгения-Захара Прилепина очень на любителя) и наличие внутренних конфликтов в регионах между „старыми эсерами“, прилепинцами и семигинцами. Кроме того, в бюллетене будет представлено еще 2 партии, эксплуатирующие тему справедливости. Поэтому, как и в 2016 году, прохождение партией 5-процентного барьера не очевидно, что и подтверждают результаты опроса», — комментирует исследование глава РАСО.

Среди непарламентских партий большинство экспертов выделяют тройку партий, которые могут набрать более трех процентов голосов по партийному списку. Это «Партия пенсионеров», «Родина» и «Яблоко». У «пенсионеров» видна ставка на базовый электорат, то есть пожилых граждан, а «Родина» и «Яблоко» будут бороться за гарантированное при преодолении трехпроцентного барьера госфинансирование с помощью географического представительства и идеологического месседжа.

Участники исследования рассуждают и о других нюансах идущей сегодня избирательной кампании. Политконсультант Юрий Воротников отмечает, что шансы молодых и небольших партий возрастут при высокой явке, а исполнительный директор «Минченко консалтинг» Евгения Стулова указывает, что в «постковидное, или, скорее, межковидное время» у общества обострился запрос на женские образы в политике. Партии на это отреагировали: в федеральной пятерке «ЕР», напомним, присутствуют руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, «Новых людей» представляет экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева, а партия «Родина» идет за Мариной Костычевой, между прочим — членом комитета РАСО по политтехнологиям.

Оценивая борьбу за депутатские мандаты, эксперты также обращают внимание, что впервые в истории голосование федерального уровня в России проходит в условиях пандемии.

«Как влияет пандемия ковида на запрос в сторону политической системы и власти? При выборе и предпочтении партии избиратели стали большими прагматиками: их интересует не столько идеологическая составляющая, сколько оценка, обладает ли партия ресурсом, опытом, компетенциями, чтобы эффективно противостоять новым вызовам, решать проблемы людей. Это создает определенные преимущества для партий думских, „старых“, „известных“, но не отменяет необходимость всякий раз подтверждать делами оценку „полезности“ и ресурсности партий», — рассуждает директор по политическому анализу исследовательской компании ИНСОМАР Виктор Порутемский.