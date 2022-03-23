Российские летчики за сутки поразили 86 военных объектов Украины

ПВО РФ также уничтожили 9 вражеских беспилотников

В министерстве обороны России подвели итоги 23 марта. О ходе специальной военной операции на Украине сообщил пресс-секретарь ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам Игоря Конашенкова, российскими средствами ПВО уничтожены 9 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Киева, Харькова, Чернигова, Изюма, Сум.

Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ поразила 86 военных объектов Украины, среди которых: 6 командных пунктов, две реактивных системы залпового огня, 8 орудий полевой артиллерии, три склада боеприпасов, 49 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ.

Подразделения ВС РФ за день продвинулись еще на 2 километра и ведут бой против подразделений 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ на южных и юго-восточных окраинах Новомихайловки.

Параллельно группировка войск Донецкой Народной Республики ведет обстрел подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и сражается за овладение населенными пунктами Каменка и Новобахмутовка.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 255 беспилотных летательных аппаратов, 189 зенитных ракетных комплексов, 1564 танка и других боевых бронированных машин, 158 установок реактивной системы залпового огня, 627 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1367 единиц специальной военной автомобильной техники.