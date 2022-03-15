Вечером 14 марта подразделения ВДВ РФ разгромили опорный пункт украинских националистов и иностранных наемников, сообщил пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков. Десантники захватили 10 противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» и другое иностранное вооружение.
Иностранных «гостей» накрыли в районе населенного пункта Гута-Межигорская (Киевская область). Кроме того, по словам Игоря Конашенкова, Вооруженные силы РФ взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области. Группировка войск ДНР прорвала оборону националистов и взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновку, вышла на рубеж Верхнеторецкое — Новоселовка-2.
Активно действовала армейская авиации и Военно-космические силы России. Всего за прошедшие сутки авиацией сбито 16 воздушных целей: один Су-24, один Су-25, вертолет Ми-8, тринадцать БПЛА, в том числе шесть «Байрактар ТБ-2». Поражены 136 военных объектов Украины, в том числе семь пунктов управления и узлов связи, четыре ЗРК, три РСЗО, четыре радиолокационных станции разведки, станция РЭБ, пять складов боеприпасов.
На военном аэродроме под Краматорском уничтожены ангары с четырьмя украинскими штурмовиками Су-25, вертолет Ми-24, пять вертолетов Ми-8.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 156 БПЛА, 1306 танков и другой бронетехники, 127 РСЗО, 471 орудие полевой артиллерии и минометов, 1054 автомобиля.