Российские депутаты уходят из Facebook в Телеграм

Одним из первых осваивать мессенджер начал Дмитрий Вяткин

Депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин организовал свой телеграм-канал. Как сам он объясняет в первом же посте — «В связи с невозможностью продолжения общения в Facebook».



Дмитрий Вяткин — депутат Госдумы с 2007 года, потомственный юрист (его отец — Федор Вяткин, знаменитый председатель Челябинского областного суда). До последнего времени Дмитрий Федорович действительно вел достаточно активный блог на базе Facebook. Но, напомним, 5 марта Роскомнадзор в ответ на западные санкции частично заблокировал эту соцсеть на территории России. В связи с этим парламентарий решил «переехать» в отечественный Телеграм.

Самый свежий пост Дмитрий Вяткина — комментарий заявления министерства иностранных дел РФ о политике Совета Европы. МИД заявляет, что организация стала откровенно недружественной и субъективной по отношению к России.

«В 2008—2012 годах я работал в ПАСЕ, и уже тогда было очевидно, что Совет Европы, как и его парламентская ассамблея,— это организации, созданные с единственной целью: оказание политического давления сначала на СССР, а потом и на Россию. Махровая русофобия, двойные стандарты, нежелание слушать и слышать точку зрения, отличную от своей, — вот „европейские ценности“, которые нам пытались скармливать. После 2014 года Совет Европы и ПАСЕ окончательно зашлись в антироссийской истерике. А ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека — Прим. ред.) окончательно превратился в станок, штампующий политически ангажированные решения против России. Наше участие в этой антироссийской тусовке давно потеряло всякий смысл», — заявляет челябинский депутат.