Российская партия пенсионеров на выборах в Госдуму объединит Челябинск, Курган и Оренбург

Партийный список кандидатов пока уточняется

Кандидаты от Челябинского, Курганского и Оренбургского региональных отделений Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС) на предстоящих выборах в Госдуму РФ выступят единым списком. Это решение уже согласовано на федеральном уровне, сообщил Первому областному информагентству лидер «пенсионеров» на Южном Урале Степан Фирсов.



«Уже принято решение — на три области будет единый штаб, одна команда технологов. Руководство партии посчитало, что таким образом мы будем иметь серьезные шанс пройти в федеральный парламент. На прошлогодних выборах в Заксобрание все три региона показали очень хорошие результаты, электоральная поддержка у нас есть», — отметил Степан Фирсов.

Напомним, в Челябинской области на выборах в сентябре 2020 года в ЗСО прошли два кандидата от партии — сам Степан Фирсов, секретарь регионального отделения и член Центрального аппарата РППС, и Владимир Владимирский. В Курганскую областную думу впервые за много лет прорвался Ярослав Климко. В Оренбургском городском совете депутатов мандат имеет член партии Владимир Немых. Что интересно, все три депутата областного уровня — из медицинской среды: Фирсов — травматолог, Владимирский — сердечно-сосудистый хирург, Климко — психотерапевт.

По словам Степана Фирсова, партийные списки будут окончательно сформированы 20 февраля на общепартийной конференции в Москве. В ближайшее время в Челябинске пройдет съезд активистов всех трех регионов.