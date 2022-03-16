Россия выходит из Совета Европы

Что это за организация и как откликнется подобный ход на жизни простых граждан — в материале ИА «Первое областное»

15 марта генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич получила письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с решением о выходе России из состава этой организации. Об этом в своем ТГ-канале сообщил пресс-секретарь Госдумы РФ Петр Толстой.



«Государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы (СЕ), последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура. 25 февраля сего года они приняли дискриминационное решение о приостановке представительства России в уставных органах Совета Европы», — напоминает это послание, опубликованное на официальном сайте МИД РФ.

Напомним, Совет Европы — старейшая из международных организаций континента, основанная в 1949 году. В его состав входят (или входили до вечера 15 марта) 47 государств с общим населением в 800 миллионов человек. В Евросоюз входит 27 государств, в НАТО — 30 стран. Изначально Совет Европы не имеет права издавать обязательные законы, но обладает некими полномочиями по соблюдению отдельных пунктов международных отношений между государствами. Главные направления работы СЕ: отмена смертной казни, борьба с расизмом и любыми видами дискриминации, защита свободы выражения мнения, защита прав детей, укрепление других прав человека.

Самым значительным достижением СЕ обычно считают принятие Европейской конвенции о правах человека. Одним из самых заметных органов Совета Европы стал Европейский же суд по правам человека (ЕСПЧ). Россия вступила в СЕ в 1996 году.

«За эти годы совместными усилиями многое удалось сделать для развития российского законодательства и правоприменительной практики, укрепления системы обеспечения прав человека в нашей стране, в том числе путем внедрения норм Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в российское законодательство», — продолжают дипломаты МИД РФ.

Однако, по мнению федеральных властей, на сегодня страны НАТО и Евросоюза видят в Совете Европы лишь средство идеологического давления и обеспечения своей экспансии на восток.

«Институты Совета Европы, включая ЕСПЧ, стали использоваться для оказания давления на Россию, вмешательства в ее внутренние дела. Организация погрязла в двойных стандартах. Наше стремление продвигать объединительную повестку вызывало стойкое неприятие. В частности, все попытки привлечь внимание к бедственному положению людей в Донбассе, в течение восьми лет подвергавшихся варварским обстрелам, упирались в стену равнодушия», — напоминает послание.

«С таким Советом Европы расстаемся без сожаления. Выход нашей страны из этой организации не повлияет на права и свободы российских граждан. В Конституции Российской Федерации установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека. Положения основных договорно-правовых актов Совета Европы включены в российское законодательство. Продолжится выполнение уже принятых постановлений Европейского Суда по правам человека, если они не противоречат Конституции Российской Федерации», — резюмируют в российском МИДе.

Россия при этом остается участником универсальных международных договоров по правам человека, заключенных в рамках ООН — Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о правах ребенка. Эти и другие документы гарантируют простым людям даже больше, чем основной перечень полномочий СЕ.

Напомним также, что с 25 февраля, после старта специальной военной операции на Украине, Комитет министров СЕ приостановил членство России в Совете.

«По факту мы уже вышли из Совета Европы в 2007 году, после знаменитого заявления президента Путина: у России есть свои интересы и РФ будет полноправным партнером на мировой арене. Посыл усилился в 2014 году, и после этого мы в СЕ были уже если не персона нон грата, то на роли нелюбимых детей. Что до выхода из Совета Европы... Более серьезных последствий, чем санкции, уже не будет, а их мы имеем все шансы преодолеть. А для рядового гражданина — никаких последствий вообще быть не может», — поделился своим мнением с Первым областным информагентством челябинский политолог Андрей Лавров, представитель на Южном Урале Ассоциации политических и экономических коммуникаций.