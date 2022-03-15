Россия ввела персональные санкции против 313 граждан Канады, в том числе против премьера Джастина Трюдо, главы МИД и Минобороны. Внесенным в перечень лицам запрещается въезд в Россию. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.
Ранее Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена, главы Пентагона Ллойда Остина, госсекретаря Энтони Блинкена, директора ЦРУ Уильяма Бёрнса. Всего в стоп-лист России внесены 13 высших должностных лиц США.
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