Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в специальном телеобращении к нации

Указ о признании независимости уже подписан, сообщил глава государства.





В своей речи Владимир Путин заявил, что Украина, как государство, появилась на карте исключительно по воле Владимира Ленина. Однако сейчас украинское правительство стремится к сотрудничеству с Западом, забывая о своем прошлом.

«Считаю необходимым принять давно назревшее решение — незамедлительно принять независимость Донецкой и Луганской народных республик. Документы будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время», — сообщил Владимир Путин.





Как отмечают федеральные издания «ТАСС» и РИА «Новости» договоры с республиками уже подписаны.

Напомним, сегодня прошло внеплановое заседание Совета безопасности России, на котором обсуждалась ситуация на Донбассе, и обращение с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР, которое в адрес главы государства направила Госдума. С аналогичными обращениями выступили также главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

