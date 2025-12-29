Россия пересмотрит переговорную позицию после атаки БПЛА на резиденцию президента

Глава МИД России Сергей Лавров выступил с заявлением

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о последствиях, которые повлечет атака беспилотников на резиденцию президента. Его обращение опубликовано на сайте МИД.

«В ночь с 28 на 29 декабря киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в обращении.

Данных о пострадавших или ущербе от обломков не поступало.

Сергей Лавров подчеркнул, что инцидент произошёл на фоне интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Он назвал действия Украины «безрассудными» и заявил, что они «не останутся без ответа».

«Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены», — сообщил глава МИД.

При этом Россия не намерена выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами. Однако, как заявил Лавров, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена. Это решение связано с «окончательным перерождением преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма».