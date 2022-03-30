Россия опровергла заявление Зеленского об ударах по синагоге в Умани

Здание синагоги использовалось националистами для сбора и переформирования отрядов

Пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о ходе боевых действий на Украине 29 и 30 марта. По словам генерал-майора, Российская армия продолжает уничтожать склады оружия и боеприпасов, лишая противника снабжения. Кроме того, Конашенков опроверг заявление президента Украины Зеленского об обстреле населенного пункта Умань, который якобы посещают «десятки тысяч паломников из Израиля».



«Минобороны России уже неоднократно разоблачало циничную ложь, которую киевский националистический режим использует для сохранения своей власти на Украине и обмана мирового сообщества. Так, 20 марта президент Зеленский, выступая с видеообращением к израильскому кнессету, обвинил Россию в ударах по городу Умань в Черкасской области. Для усиления драматического эффекта Зеленский заявил, что это место, которое каждый год посещают десятки тысяч израильтян для паломничества. Хочу подчеркнуть, что в ходе спецоперации российские военные не наносят удары по гражданским объектам, тем более культовым местам. Именно киевский режим в нарушение международного гуманитарного права и просто норм морали использует такие объекты для сбора и переправки оружия и нацистов», — заявил Конашенков.

Пресс-секретарь МО РФ представил полученные от одного из членов еврейской общины в Умани доказательства использования новой синагоги украинскими нацистами для этих целей. Синагога расположена на Шоссейном переулке, 1. На сделанных 21 марта фото зафиксировано формирование в синагоге двух колонн националистов. Оружие было сначала загружено в самосвалы, а затем замаскировано под строительный мусор. Для перевозки от западных границ Украины националистов и иностранных наемников используются автобусы, раскрашенные под школьные, со знаком «Дети».

«Таким образом, объект иудейского культа в Умани специально используется киевским режимом в военных целях, чтобы в случае удара по нему спровоцировать политическое давление еврейских организаций на Россию», — заключил генерал-майор Конашенков.

Конашенков также сообщил, что вечером 29 марта возле населенного пункта Тумень Ровненской области рядом с украино-белорусской границей в воздушном бою сбит украинский Су-24. Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» уничтожил два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области, ракеты воздушного базирования взорвали крупные склады горючего в районах Староконстантинова и Хмельницкого, снабжавшие топливом бронетехнику украинской группировки в Донбассе.

Средствами ПВО российских ВКС за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Новая Каховка, Донецк, Николаев, Бердянск, Горловка, Луганск и Рубежное. В течение дня оперативно-тактическая авиация поразила 64 военных объекта Украины. В их числе — четыре пункта управления, три зенитных ракетных комплекса — один С-300 и два «Бук-М1»; штаб украинских сил специальных операций в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области. Также уничтожены три установки реактивных систем залпового огня, две артиллерийские батареи и 49 районов сосредоточения военной техники и опорных пунктов.