Российские спецслужбы взяли под контроль украинский сегмент интернета

Виновным в призывах к убийствам российских солдат пригрозили ответственностью

В эти дни на Украине действуют до нескольких тысяч групп, которые в мессенджерах и соцсетях склоняют своих соседей к террористической деятельности. В социальных сетях размещаются ролики, как самостоятельно сделать коктейль Молотова, и призывы убивать российских солдат. Такую информацию распространили российские спецслужбы.

Террористы используют для своих целей крупнейшие группы в соцсетях по месту жительства, такие как «ЖК Науковиий», «Комфорт Таун», «Видкрита», «КТ Березнева 12», «Роттердам Таун». Поддерживающие нацистскую идеологию фактически вовлекают людей в вооруженное сопротивление и убийства. Нацисты работают в соцсетях как на территориях, занятых российскими войсками, так и на неподконтрольных РФ.

Утверждается, что все эти группы и каналы их общения в интернете находятся под полным контролем спецслужб России. Лица, которые призывают к преступным действиям, установлены. Известны их телефоны, имена и адреса проживания. И они будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии с законами Российской Федерации.

После завершения специальной военной операции на Украине действия военной полиции продлятся еще несколько месяцев, и никому из преступников не удастся уйти от ответственности.

Жителям, которые непричастны к террористическим действиям, рекомендуют выходить из таких чатов или прекратить там общаться, чтобы не навлекать проблемы на себя и своих близких.