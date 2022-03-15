России ввела санкции против американских политиков

Пока в список попали 13 человек

«При этом мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в „черном списке“, для организации контактов высокого уровня»,

— добавили в ведомстве.