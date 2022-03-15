15 марта Россия ввела персональные санкции против американских политиков, сообщает МИД РФ. В «стоп-лист», который был опубликован на сайте российского дипведомства, попали 13 человек. Его возглавил президент США Джозеф Байден.
Также в «стоп-лист» вошли: госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, помощник Президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан и пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.
В МИДе отметили, что в ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня за счет включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России и введению ограничительных мер.
В МИД РФ сообщили, что данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России.
«При этом мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в „черном списке“, для организации контактов высокого уровня», — добавили в ведомстве.
Напомним, что Владимир Путин подписал закон о санкциях для иностранцев, нарушающих права россиян. Документ распространяется на жителей всех иностранных государств.
Поименный список американских политиков, попавших под российские санкции:
1. Джозеф Байден (Joseph Robinette Biden) президент США;
2. Энтони Блинкен (Anthony John Blinken), госсекретарь США;
3. Ллойд Остин (Lloyd James Austin III), министр обороны США;
4. Марк Милли (Mark Alexander Milley), председатель Объединенного комитета начальников штабов;
5. Джейкоб Салливан (Jacob Jeremiah Sullivan) — помощник Президента США по национальной безопасности;
6. Уильям Бернс (William Joseph Burns) — директор ЦРУ;
7. Дженнифер Псаки (Jennifer Rene Psaki) — пресс-секретарь Белого дома;
8. Далип Сингх (Daleep Singh) — заместитель помощника Президента США по национальной безопасности;
9. Саманта Пауэр (Samantha Jane Power) — директор Агентства по международному развитию;
10. Хантер Байден (Robert Hunter Biden) — сын Президента США;
11. Хиллари Клинтон (Hillary Diane Rodham Clinton) — бывший кандидат в президенты США;
12. Адевейл Адейемо (Adewale Adeyemo) — первый заместитель министра финансов;
13. Рета Джо Льюис (Reta Jo Lewis) — президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.
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