Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт праймериз «Единой России»

По версии партийцев, «зеркальный» сайт предварительного голосования в любой момент мог начать похищать персональные данные граждан

Роскомнадзор по требованию руководства партии «Единая Россия» заблокировал сайт, копирующий портал предварительного голосования. Единороссы полагают, что фейковый ресурс в любой момент мог начать воровать данные граждан, сообщает пресс-служба партии.



«На нем стояла ссылка на официальный сайт предварительного голосования. В любой момент ее можно было бы заменить на что угодно, и люди, которые уже привыкли заходить на наш ресурс так, попадали бы на совершенно другой. По нашему мнению, это была подготовка к такого рода деятельности. Кроме того, на нем использовалась символика и дизайн-решения, как на официальном сайте PG. ER. RU с целью мимикрии», — объяснил руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев.

Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак в своем обращении к главе Роскомнадзора Андрею Липову сообщал также, что информация на поддельном портале создает препятствия для проведения праймериз.

Напомним, предварительное голосование по отбору кандидатов в Госдуму «Единая Россия» проводит в электронном формате с 24 по 30 мая. В первый же день праймериз сайт PG. ER. RU подвергся DDoS-атаке. Количество запросов достигало 15 тысяч в секунду.